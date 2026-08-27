До 240 часов переработки в год: что изменится для работников с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года годовой лимит сверхурочной работы разрешат увеличивать со 120 до 240 часов. Новая норма не будет действовать автоматически: ее необходимо закрепить в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для привлечения сотрудника к переработке свыше 120 часов потребуется его письменное согласие, следует из Федерального закона № 144-ФЗ.

Об изменениях рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров. Первые два часа сверхурочной работы продолжат оплачивать минимум в полуторном размере, последующие — в двойном. Начиная со 121-го часа за каждый час положена оплата не менее чем в двойном размере.

Для работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 лимит останется на уровне 120 часов. Такое же ограничение предусмотрено для отдельных сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями подклассов 3.1 и 3.2 можно будет привлекать к дополнительной переработке только с их согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Запрет на сверхурочную работу для беременных, несовершеннолетних и работников с ученическими договорами сохранится. Вместо повышенной оплаты сотрудник по-прежнему сможет выбрать дополнительное время отдыха.