«Баночка для иммунитета» может навредить: кому из детей нужны добавки

Здоровому ребенку, который получает разнообразное и сбалансированное питание, обычно не требуются дополнительные поливитамины. Об этом ТАСС рассказала кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ольга Тарасова.

Основным источником витаминов, минералов и микроэлементов должны оставаться фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты, а также пища, богатая белком. Аналогичной позиции придерживается Американская академия педиатрии: большинству здоровых детей с полноценным рационом добавки не нужны.

Прием отдельных препаратов может быть оправдан при подтвержденном анализами дефиците железа, витамина D или другого вещества, некоторых хронических заболеваниях, нарушающих усвоение пищи, и строгих ограничительных диетах. Например, при полностью растительном рационе может возникнуть недостаток витамина B12 и железа. Младенцам на грудном вскармливании педиатр может рекомендовать витамин D.

Самостоятельно давать ребенку добавки «для профилактики» не следует. Передозировка, особенно жирорастворимых витаминов A и D, способна вызвать токсические реакции. Подбирать препарат и дозировку необходимо вместе с педиатром после оценки питания и состояния здоровья ребенка.