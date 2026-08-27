Не всегда нужно ждать две недели: в каких случаях с работы отпустят сразу

По общему правилу сотрудник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию минимум за две недели. Однако в ряде случаев трудовой договор обязаны расторгнуть в день, указанный работником в заявлении, рассказал РИА Новости юрист Александр Южалин.

Статья 80 Трудового кодекса позволяет не соблюдать двухнедельный срок, если человек не может продолжать работу. К таким обстоятельствам относятся поступление в образовательную организацию и выход на пенсию. Перечень не считается закрытым: основанием может стать, например, перевод супруга-военнослужащего к новому месту службы в другой регион.

Уйти в выбранный срок можно и при нарушении работодателем трудового законодательства или условий договора. Однако такой факт должен быть подтвержден инспекцией труда, судом либо другими официальными документами.

В остальных ситуациях досрочное увольнение возможно по соглашению сторон. Если работодатель не возражает, трудовой договор разрешается прекратить в день, обозначенный в заявлении. Самовольно оставлять рабочее место до оформления увольнения нельзя — отсутствие могут признать прогулом.