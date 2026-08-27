«У вашей двери подозрительный человек»: как мошенники заставляют открыть опасный файл

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени соседей с предупреждением о подозрительном человеке возле квартиры. После этого получателю предлагают срочно открыть файл якобы с записью камеры наблюдения, рассказал ТАСС сенатор Артем Шейкин.

Неизвестный может назвать номер квартиры или подъезда, спросить, находится ли человек дома, а затем прислать вложение «видео с камеры» либо ссылку для его загрузки. Такая бытовая ситуация вызывает тревогу и заставляет действовать без проверки отправителя.

Особую опасность представляют файлы с расширением APK. Под видом видеозаписи на смартфон может быть установлена вредоносная программа, запрашивающая доступ к СМС, уведомлениям, фотографиям и другим данным. Злоумышленники способны перехватывать коды подтверждения, захватывать аккаунты в мессенджерах и рассылать зараженные файлы от имени жертвы. В отдельных случаях под угрозой оказываются банковские приложения.

Шейкин посоветовал не открывать неожиданные вложения и не переходить по присланным ссылкам. Проверить информацию можно через домовой чат, знакомых соседей или управляющую компанию. При реальной угрозе следует самостоятельно позвонить в полицию, не используя контакты из подозрительной переписки.