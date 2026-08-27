От 31 до 42 тысяч рублей: где платят самые высокие средние пенсии

В июле 2026 года средний размер пенсионного обеспечения превысил 30 тысяч рублей в 12 российских регионах. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке — 42 213 рублей. Далее следуют Ненецкий автономный округ с 38 810 рублями, Магаданская область с 37 607 рублями, Камчатский край с 37 575 рублями и Ханты-Мансийский автономный округ с 37 098 рублями.

В список также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская и Сахалинская области, Якутия, Республика Коми, Архангельская область и Карелия. В последней среднее пенсионное обеспечение составило 31 077 рублей.

В целом по России средняя пенсия работающих и неработающих граждан в июле достигла 25 401 рубля. Годом ранее показатель составлял 23 456 рублей. При этом статистика отражает усредненное значение: фактический размер выплаты конкретному пенсионеру зависит от вида пенсии, стажа, накопленных коэффициентов, региональных надбавок и других обстоятельств.