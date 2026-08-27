Отпуск вместе с ребенком: в Госдуме готовят новую льготу для родителей школьников

Родителям школьников предложили предоставить преимущественное право уходить в ежегодный отпуск во время осенних и весенних каникул. Соответствующий законопроект намерены подготовить и внести в Госдуму депутаты, сообщил ТАСС Сергей Миронов.

По словам депутата, такая возможность особенно важна семьям с учениками начальных классов, которых нельзя надолго оставлять дома одних. Совпадение отпуска родителей со школьными каникулами позволит организовать присмотр за детьми и проводить с ними больше времени.

Пока речь идет только об инициативе: законопроект еще предстоит внести и рассмотреть, поэтому общего права требовать отпуск на время каникул у родителей школьников сейчас нет. По действующей статье 262.2 Трудового кодекса, отпуск в удобное время гарантирован работникам с тремя и более детьми младше 18 лет, пока младшему не исполнилось 14 лет.

Миронов также напомнил о предложении сделать полностью оплачиваемыми выходными 1 сентября, а также день вручения аттестата или выпускного после 9-го и 11-го классов. Эти нормы тоже пока не действуют.