«Иначе место аннулируют»: как мошенники обманывают первокурсников и их родителей

Перед началом учебного года мошенники стали рассылать первокурсникам и их родителям сообщения от имени вузов, деканатов, кураторов и студенческих чатов. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Аферисты предлагают срочно подтвердить зачисление, оплатить общежитие, перечислить организационный взнос или перейти по ссылке для получения расписания. Чтобы не дать человеку времени на проверку, они угрожают аннулировать место, отменить заселение или сообщают о якобы возникших проблемах с документами.

В другой схеме злоумышленники представляются сотрудниками банка или государственной службы. Под предлогом проверки платежа они пытаются узнать реквизиты карты и код из СМС либо убеждают установить программу для удаленного доступа к устройству.

Немкин напомнил, что настоящие сотрудники организаций не запрашивают пароли и банковские коды. Подозрительную информацию следует проверять через официальный сайт университета или по самостоятельно найденному номеру деканата. Депутат также посоветовал соблюдать «правило паузы»: не переводить деньги и не передавать данные сразу после неожиданного сообщения, даже если собеседник торопит или угрожает отчислением.