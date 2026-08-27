Давление поднялось до 180 на 120: когда нельзя ждать, что оно снизится само

Скорую помощь следует вызвать, если артериальное давление превысило 180 на 120 миллиметров ртутного столба. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Экстренная помощь также нужна при показателях около 160 на 100, если одновременно появились выраженная головная боль, боль в груди или нехватка воздуха. Опасными признаками считаются внезапная слабость или онемение, нарушение речи и зрения. При таких симптомах нельзя ждать самостоятельного снижения давления.

Если прибор показал более 180 на 120, рекомендуется спокойно посидеть и повторить измерение спустя минуту. При сохранении высокого результата и тревожных симптомах нужно немедленно звонить по номеру 112 или 103. Аналогичный порядок действий рекомендует Американская кардиологическая ассоциация.

Бойцов напомнил, что нормальным ориентиром считаются показатели около 120 на 80. Людям с гипертонией следует регулярно принимать назначенные препараты и заранее согласовать с лечащим врачом порядок действий при резком повышении давления. Самостоятельно увеличивать дозу лекарств не стоит.