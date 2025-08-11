«Локомотив» не теряет очки на старте, три топ-клуба терпят бедствие: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился четвертый тур. «Локомотив», не потеряв на старте ни одного очка, продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

Бенефис Батракова

В четвертом туре железнодорожники принимали забуксовавший «Спартак». Правда, в двух из трех предыдущих матчах красно-белые большую часть игрового времени проводили в меньшинстве, что не могло не сказаться на наборе очков.

«Спартак» завладел территориальным преимуществом, «Локомотив» действовал на контратаках. На 18-й минуте Дмитрий Баринов мощно пробил со штрафного, Александр Максименко отбил мяч перед собой, но первым на отскоке оказался Алексей Батраков. «Спартак» вскоре сравнял: Кристофер Мартинс замкнул точный навес Маркиньоса.

В начале второго тайма Дмитрий Воробьев вновь вывел «Локо» вперед, завершив четко расчерченную комбинацию, начатую Батраковым при розыгрыше стандарта. «Спартак» еще раз выровнял положение. Эсекьель Барко забил с пенальти, который заработал активно вышедший на замену Игорь Дмитриев.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Но дальше настало время Батракова. Вначале невысокий 20-летний полузащитник выиграл верховую борьбу у защитников «Спартака», а затем пальнул из-за штрафной впритирку со штангой — 4:2.

Батраков оформил первый хет-трик в карьере и с шестью забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки.

Выдающийся дебют Черчесова

Болельщиков «Спартака» хоть немного может утешать тот факт, что и у самого принципиального соперника последних лет дела складываются неважно. «Зенит» в четырех матчах набрал пять очков, лишь на один балл больше, чем у «Спартака».

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

В четвертом туре питерцы отправились на выезд в Грозный. «Ахмат» лишь за несколько дней до встречи с «Зенитом» поменял главного тренера, договорившись о сотрудничестве с опытным Станиславом Черчесовым.

Возвращение специалиста получилось триумфальным. «Ахмат» одержал первую победу в чемпионате благодаря четко выстроенной обороне. А единственный в матче гол «Зенит» забил в свои ворота: в борьбе с Лечи Садулаевым Ваня Дркушич отправил мяч в сетку.

Команда Карпина также буксует

«Динамо» Валерия Карпина эксперты определяли чуть ли не в претенденты на чемпионство, но пока бело-голубые набрали лишь пять очков.

«Динамо» не сумело удержать победный счет в матче с «Сочи». На 37-й минуте Денис Макаров вывел москвичей вперед, но на 85-й минуте Максим Мухин добыл первое очко в чемпионате для своей команды.

«Краснодар» уже второй

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

Чемпион страны набрал девять очков и выбрался на единоличное второе место. В пассиве «быков» только поражение от «Локомотива».

В четвертом туре «Краснодар» экономно одолел «Оренбург». В первом тайме у южан был отмененный гол, а на 75-й минуте они забили уже легитимно. Первый в сезоне гол забил полузащитник Никита Кривцов, появившийся на поле всего двумя минутами ранее.

Шесть голов, но могло быть и больше

Яркий матч выдали ЦСКА и «Рубин». Игра завершилась с разгромным для Казани счетом (1:5), но голевых моментов гости создали почти столько же, сколько и армейцы. Вот только ЦСКА показал почти идеальную реализацию.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Уже на седьмой минуте счет открыл Кирилл Глебов, следом отличились Данил Круговой (29-я минута) и Игорь Дивеев (33-я). На 40-й минуте Мирлинд Даку сократил счет, но в концовке тайме еще один точный удар Кирилла Глебова вернул казанцев на землю.

На 56-й минуте Тамерлан Мусаев забил пятый мяч ЦСКА, выйдя на замену бразильцу Алеррандро. Результат матча сомнений уже не вызывал, но команды продолжали играть в веселый футбол с обилием голевых моментов.

Без очков только нижегородцы

«Ростов» принимал «Пари НН». В первых трех турах команды потерпели по три поражения. Уже на 11-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве после удаления Мамаду Майга. В первом тайме ростовчане могли открыть счет с пенальти, но удар Егора Голенкова парировал Никита Медведев. На 47-й минуте Тимур Сулейманов забил единственный гол в матче. «Ростов» одержал первую победу, а «Пари НН» остается единственной в лиге командой, не набравшей ни одного очка.

Еще два матча завершились вничью. С одинаковым счетом (1:1) сыграли «Крылья Советов» и «Балтика», а также махачкалинское «Динамо» и «Акрон».