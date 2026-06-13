«Удерживают стратегическое преимущество»: Путин — о ситуации в зоне СВО на совещании по развитию Донбасса

Российские войска в ходе специальной военной операции удерживают стратегическое преимущество и демонстрируют уверенное продвижение на всех направлениях. С такой оценкой, как сообщается, выступил президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Свое заявление глава государства сделал на совещании, посвященном вопросам развития Донбасса и Новороссии. По словам президента, ситуация в зоне проведения СВО позволяет говорить о сохранении инициативы за российскими подразделениями. Он подчеркнул, что военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи, а освобожденные территории постепенно возвращаются к мирной жизни.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент России Путин в День России, 12 июня, высказал мнение, что Господь всегда с Россией.