«Удерживают стратегическое преимущество»: Путин — о ситуации в зоне СВО на совещании по развитию Донбасса
Путин на совещании по развитию Донбасса заявил о стратегическом преимуществе РФ
Фото: [медиасток.рф]
Российские войска в ходе специальной военной операции удерживают стратегическое преимущество и демонстрируют уверенное продвижение на всех направлениях. С такой оценкой, как сообщается, выступил президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС.
Свое заявление глава государства сделал на совещании, посвященном вопросам развития Донбасса и Новороссии. По словам президента, ситуация в зоне проведения СВО позволяет говорить о сохранении инициативы за российскими подразделениями. Он подчеркнул, что военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи, а освобожденные территории постепенно возвращаются к мирной жизни.
«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что президент России Путин в День России, 12 июня, высказал мнение, что Господь всегда с Россией.