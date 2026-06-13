Ссора на высшем уровне: почему министр спорта Италии не спустит Инфантино его дерзкую шутку

Реакция итальянского ведомства

Итальянский министр спорта Андреа Абоди выразил недовольство комментарием президента ФИФА Джанни Инфантино относительно отсутствия сборной Италии на чемпионате мира 2026 года. Инфантино позволил себе иронично заметить, что итальянская команда смогла бы квалифицироваться на турнир только в том случае, если бы его участниками стали 64 сборные. Абоди подчеркнул, что собирается лично прояснить ситуацию с главой федерации, отметив, что из-за большого расстояния между странами предпочтительнее провести телефонный разговор.

Причины отсутствия сборной

Италия официально пропустит предстоящий мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Поводом для этого стало поражение в финале плей-офф европейского отборочного цикла от сборной Боснии и Герцеговины. Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти боснийские футболисты оказались сильнее, одержав победу со счетом 4:1. Это уже третий случай подряд, когда итальянская команда не может отобраться в финальную стадию чемпионата мира.

Формат мирового первенства

Чемпионат мира 2026 года, стартующий 11 июня, стал историческим турниром по количеству участников — в нем впервые принимают участие 48 сборных. Действующим обладателем титула остается сборная Аргентины, которая в финале предыдущего первенства в 2022 году победила Францию. Несмотря на расширение состава участников, Италия осталась вне турнирной сетки, что и послужило поводом для резонансного высказывания главы ФИФА.