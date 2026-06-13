Листья томатов пожелтели за ночь: подмосковный садовод назвал причины и быстрое решение

Июньские грядки преподносят дачникам неприятные сюрпризы: вчера кусты стояли зелеными и бодрыми, а сегодня листья пожелтели. Как сообщает REGIONS со ссылкой на подмосковного садовода Бориса Вороновича, паниковать не стоит — растение просто сигнализирует о проблеме. Главное — правильно прочитать этот сигнал и не навредить неверной подкормкой.

Почему желтеют листья в июне

Причин несколько. Чаще всего виноваты дефицит питательных веществ, неправильный полив или резкие перепады температур — когда ночью столбик термометра опускается до +8...+10 градусов, корни перестают усваивать полезные вещества из почвы.

Борис Воронович поясняет: прежде чем хвататься за удобрения, нужно понять, что именно пошло не так. Иначе можно только усугубить ситуацию.

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Осмотр куста дает почти всю необходимую информацию. Важны два момента: какие листья пожелтели — нижние старые или молодые на макушке — и как именно выглядит желтизна.

Нижние листья бледно-желтые, прожилки зеленые — нехватка азота. Растение перегоняет его из старых листьев в завязи. Решение: мочевина 15–20 г на ведро воды под корень.

Желтые пятна между жилками на старых листьях, рисунок похож на елочку — дефицит магния. Помогает опрыскивание сульфатом магния — 20 г на ведро, строго по листу.

Края листа желтые и сухие, как от ожога — острая нехватка калия. Плоды мельчают, огурцы горчат. Спасает сульфат калия — 15 г на ведро, полив по влажной земле.

Верхушка куста побелела, прожилки темные — железный хлороз. Железо в почве есть, но корни не могут его взять из-за высокой щелочности. Единственный выход — опрыскивание хелатом железа по листу.

Садовод предупреждает: при светлой верхушке лить мочевину — большая ошибка. Азот заставит растение гнать ботву, а железа оно так и не получит.

Когда дело не в питании

Если с удобрениями все в порядке, а листья все равно желтеют, стоит проверить два других фактора.

Перелив — земля под кустом постоянно мокрая, куст выглядит вялым. Корни задыхаются без кислорода. Решение: прекратить полив на 4–5 дней и прорыхлить почву вокруг стебля.

Температурный стресс — при ночных +10 корни перестают усваивать фосфор, листья приобретают желтовато-сиреневый оттенок. Удобрения не помогут — нужно укрывать грядки спанбондом и обрабатывать антистрессантами.

Вредители: осматриваем обратную сторону листа

Если подкормка за 3–5 дней не дала результата, пора взять лупу. Паутинный клещ оставляет мелкие светлые проколы, которые сливаются в желтые пятна, а его паутину хорошо видно на нижней стороне листа. Тля облепляет молодые побеги и высасывает соки. В обоих случаях нужны инсектициды, а не удобрения.

Три запрета для огородника

Борис Воронович выделил главные ошибки, которые совершают в панике:

Не лить мочевину при железном хлорозе — только усилит дисбаланс.

Не поливать холодной водой из шланга — корни уходят в шок на несколько дней.

Не забывать рыхлить почву — твердая корка лишает корни кислорода даже при богатой подкормке.

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