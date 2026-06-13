Любовница и алкоголь: сын погибшей сотрудницы больницы Домодедово рассказал о конфликтах в семье

Сын погибшей 38-летней сотрудницы больницы Домодедово рассказал, что отчим, которого подозревают в убийстве матери, злоупотреблял спиртными напитками. По информации молодого человека, ссоры в семье в последнее время стали обыденностью. Муж погибшей, по его данным, недавно признался в измене, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеграм-канал Shot.

«Супруги были на грани развода», — «Вечерняя Москва» передает слова молодого человека, предоставленные телеграм-каналу Shot.

Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области проинформировал о том, что днем 12 июня обвиняемый, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире. Там между ним и его супругой вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в область грудной клетки.

Полученное ранение, как установили эксперты, оказалось смертельным: потерпевшая скончалась на месте происшествия. Позже, по данным правоохранительных органов, фигурант был задержан сотрудниками полиции. В настоящий момент он находится под стражей, следствие продолжается.

«Следователем следственного отдела по г.Домодедово ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 46-летнему местному жителю в убийстве его 38-летней супруги ( ч.1 ст.105 УК РФ)», — отмечено в сообщении ведомста.

Ранее сообщалось, как коллеги охарактеризовали погибшую: отличный специалист, многодетная мама, красивая женщина, хороший человек.