Лицо покроется пятнами: какой макияж вызывает аллергию на солнце и приводит к больничной койкн

Врач Юлия Галлямова объяснила, как сочетание косметики, пота и солнечных лучей может спровоцировать опасные кожные заболевания, и дала рекомендации по летнему уходу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Риски для здоровья кожи

Нанесение косметики в условиях летней жары сопряжено с серьезными рисками для здоровья кожи. По словам дерматолога Юлии Галлямовой, при контакте пота с компонентами декоративных средств часто развиваются аллергические реакции или раздражения, известные как контактный дерматит. Вероятность появления проблем напрямую зависит от индивидуальной склонности к потоотделению и состава используемых продуктов.

Опасность фотодерматита

Особую угрозу представляют средства, вступающие в реакцию с ультрафиолетовым излучением. Воздействие солнца на такую косметику способно вызвать фотодерматит — состояние, сопровождающееся сильным зудом, отечностью и появлением ярко-красных пятен на лице. Врач подчеркивает, что подобные проявления требуют внимания и существенно снижают комфорт в жаркий период.

Рекомендации по выбору средств

Для минимизации вредного воздействия специалист советует в солнечные дни отказываться от нанесения плотного мейкапа. В тех случаях, когда без косметики обойтись невозможно, следует отдавать предпочтение легким текстурам. Вместо тяжелых тональных кремов, создающих «парниковый эффект», Галлямова рекомендует использовать обычную пудру, которая лучше подходит для защиты кожи в условиях высоких температур.