Молния — и дом в огне: серия разрушительных пожаров прокатилась по России

В России произошла серия пожаров, вызванных ударами молний. Стихия уничтожила жилые дома и квартиры в нескольких регионах страны. Есть пострадавший, сообщил Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, в Кемеровской области молния попала в два дома, расположенные в разных селах. Оба строения полностью сгорели. В первом случае огонь перекинулся на веранду, гараж и припаркованный рядом автомобиль.

По данным издания, в Ярославской области от удара молнии полностью выгорел частный дом, рассчитанный на две семьи. В этом инциденте травмы получил 54-летний местный житель. Еще один случай зафиксирован в Ульяновской области. Там во время грозы вспыхнуло жилое строение в селе. Не обошла стихия стороной и Нижний Новгород.

В центре города, как уточняется, огонь уничтожил одну из квартир. Опрошенные местные жители выражают недовольство и обеспокоенность: по их словам, в некоторых домах отсутствует система грозозащиты. Именно это обстоятельство, полагают горожане, и спровоцировало возгорание.

По информации издания, на этом список происшествий не заканчивается. В Казани огонь охватил строящийся дом. В Челябинске и прилегающем к нему районе стихия задела коттедж и линии электропередачи. В Тюмени во время сильной грозы, как сообщается, выбило окно на последнем этаже жилого дома. В Чите от удара стихии отвалилась часть стены. В забайкальском селе Смоленка сгорела крыша деревянного дома. Спасатели продолжают мониторить обстановку в регионах.

Спасатели призывают россиян соблюдать осторожность во время грозы. МЧС напоминает о правилах безопасности: не укрываться под высокими деревьями, отключать электроприборы и по возможности оставаться в помещении.

Ранее сообщалось, что очевидцы на видео мощный смерч в Челябинской области. Ранее также стало известно, что Хабаровск пережил мощный ливень .