В День России в Лужниках прозвучала песня «Взлетаем на грозу» — музыка Максима Фадеева, стихи Марии Захаровой

В День России в Лужниках выступление уроженца Иркутска Романа Михраби наглядно продемонстрировало итог многодневных репетиций и усилий большого количества людей. В самой композиции, получившей название «Взлетаем на грозу» (авторы — Максим Фадеев (музыка) и Мария Захарова (стихи)) нашли отражение те переживания и мысли, которые дороги и понятны миллионам. По мнению представителя МИД, эти чувства буквально выстраданы многими, поэтому песня, убеждена она, способна найти живой отклик в сердцах слушателей, сообщила Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«С музыкой получилось как всегда: ночью позвонил Макс Фадеев и срочно попросил текст, серьезный и глубокий. Прочитав строки, высказался однозначно за и через неделю прислал демо-версию песни», — отметила дипломат Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, поиски подходящего исполнителя растянулись надолго. И в конце концов, как сообщила дипломат, нужный человек нашелся. Тот самый артист, который, по ее выражению, заявил: «Мария Владимировна, здесь каждое слово про меня».

Судьба Романа Михраби, убеждена Захарова, стала квинтэссенцией всего того, о чем принято говорить в День России. Речь, по ее мнению, идет и о любви к Родине, и о героях, и о способности преодолевать невероятные обстоятельства наперекор всему.

Дипломат также добавила, что жизненный путь молодого певца с ДЦП — это пример настоящей веры, несгибаемой силы духа и подлинного Русского характера. Именно эти смыслы, подчеркнула она, организаторы и хотели донести до зрителей в праздничный день.

«Песня про вызовы, про то, что герои среди нас. О каждом, кто верит и делает все возможное и невозможное, бросая вызов обстоятельствам. Эта песня о настоящих героях, которые формируют нашу историческую эпоху», — рассказала Захарова.

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