Забудьте о скуке: куда полететь отдыхать летом, чтобы получить максимум впечатлений

Олеся Адамушкина рассказала, какие зарубежные страны лучше всего подходят для летнего отпуска, отметив важность проверки визовых правил и сезонных особенностей климата. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

Лидеры пляжного отдыха

Турция и Египет сохраняют статус главных направлений для российских туристов. По словам генерального директора турагентства «Дотур» Олеси Адамушкиной, популярность этих стран обусловлена возможностью подобрать тур под любой бюджет и формат досуга. В Турции путешественникам предлагают разнообразные курорты: от Антальи и Кемера до Бодрума и Мармариса. Они подходят как для спокойного семейного времяпрепровождения, так и для активного отдыха с экскурсиями.

Египет остается востребованным благодаря теплому морю и развитой отельной инфраструктуре. Курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх привлекают любителей дайвинга и снорклинга, а Марса-Алам идеально подойдет тем, кто ищет уединение и спокойствие вдали от городской суеты.

Азиатское направление и городской туризм

Эксперт отметила, что для отдыха в Азии россияне по-прежнему выбирают Вьетнам и Таиланд. При выборе вьетнамских курортов важно учитывать сезонность: Нячанг и Фукуок оптимальны для пляжного отдыха, Дананг и Хойан — для прогулок и экскурсий, а Ханой или Хошимин — для знакомства с культурой.

Для коротких поездок Адамушкина рекомендует Китай. Хайнань подойдет для морского отдыха, а мегаполисы вроде Пекина и Шанхая — для насыщенной экскурсионной программы. Среди близких направлений эксперт выделила Армению, Грузию и Азербайджан, которые не требуют долгого перелета.

Европа и островные курорты

Любителям европейского колорита турагент советует обратить внимание на Сербию и Черногорию. Белград оптимален для городских прогулок, а черногорское побережье — для наслаждения Адриатикой и горными пейзажами.

Для тех, кто стремится к эксклюзивному отдыху, подойдут островные направления: Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с массовыми курортами, эти места предлагают атмосферу уединения, высококлассные виллы и отдых на лоне дикой природы.

Важные рекомендации перед поездкой

Специалист подчеркнула, что перед покупкой тура крайне важно уделить внимание формальностям. Путешественникам необходимо проверить срок действия загранпаспорта, актуальные правила въезда, визовые требования, наличие страховки и способы оплаты услуг в выбранной стране.