«Ботинки теперь мои лучшие друзья»: Евгения Медведева выписалась из больницы после плановой операции на ногах

26-летняя фигуристка Евгения Медведева, известная двукратным серебром Олимпийских игр, вернулась домой после перенесенного хирургического вмешательства. Спортсменка поделилась с поклонниками информацией о своем текущем состоянии, сообщил The Voice.

По словам самой спортсменки, она уже находится дома, о чем поспешила успокоить тех, кто переживал за ее состояние. Медведева рассказала, что сейчас сидит и охлаждает ноги с помощью специального охлаждающего компресса.

Фигуристка призналась, что пока ее ноги полностью покрыты йодом. Но главное, подчеркнула она, что она уже дома, а в привычных стенах восстанавливаться «как-то попроще, полегче».

«Все у меня перемотано, все замотано. Ботинки теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели», — поделилась Евгения.

По данным издания, 26-летняя фигуристка Евгения Медведева и ее избранник, 25-летний танцор Ильдар Гайнутдинов, наметили дату свадебного торжества. Церемония запланирована на 29 июня. Спортсменка заверила, что хирургическое вмешательство никак не помешает подготовке к предстоящему бракосочетанию.

По информации издания, оперативное вмешательство проводилось на обеих ногах. Диагноз — деформация стоп. Операция была плановой.

Ранее певица Бузова после операции на ноге сообщила в соцсети, что чувствует себя «отвратительно и беспомощно».