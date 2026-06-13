Многодетная мама, красивая женщина и отличный специалист: задержан муж погибшей сотрудницы больницы Домодедово

В День России, 12 июня, в Домодедово погибла 38-летняя Дарья Корышева, занимавшая должность начальника информационно-справочного отдела местной больницы. О ее смерти, как сообщается, рассказало руководство лечебного заведения. В субботу, 13 июня, выяснились новые обстоятельства трагедии, сообщил The Voice.

По информации издания со ссылкой на правоохранительные органы, в связи с убийством женщины был задержан ее супруг. Как уточнили в ведомстве, задержанный ранее уже несколько раз привлекался к уголовной или административной ответственности.

«С 38-летней Дарьей Корышевой расправился ее супруг — 46-летний Михаил Корышев. Предварительно, мужчина задержан. По нашей информации, он не раз привлекался к ответственности за наркотики», — The Voice ссылается на информацию, опубликованную в телеграм-канале 112.

Дарья Корышева, по информации издания, руководила работой колл-центра больницы и воспитывала троих детей. Девушка не раз подчеркивала, что главная задача ее и подчиненных — ответить на каждый вызов и оказать содействие любому, кто обратился за помощью.

«Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. 12 июня зверски убита Дарья Валерьевна Корышева. Наша Даша. Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина», — говорится в некрологе.

Мотивы преступления в настоящий момент устанавливаются следствием. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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