Горничная обокрала хозяев на 6 миллионов и сбежала, изображая вдову британского лорда

Москвичка, работавшая по хозяйству, похитила у нанимателей украшения и деньги на 6 миллионов рублей, попытавшись оправдать сделку в ломбарде статусом жены британского лорда. Об этом стало известно РИА Новости.

Преступление в отсутствие хозяев

Сотрудница клининговой службы, оставшись в квартире на время отпуска владельцев, совершила кражу имущества. Воспользовавшись доступом к личным вещам, женщина забрала из спальни денежные средства и коллекцию премиальных аксессуаров, включая модели брендов Rolex, Cartier и Audemars Piguet. Суммарный ущерб оценили в 6 миллионов рублей.

Роль вдовой аристократа

Для легализации сбыта похищенного в ломбарде злоумышленница прибегла к обману. Она убеждала оценщиков, что является вдовой британского лорда, а дорогие хронометры составляют семейную собственность. Чтобы усыпить бдительность сотрудников ломбарда, обвиняемая практиковала многократные циклы заклада и выкупа вещей.

Имитация трудовой деятельности

Параллельно с криминальными действиями горничная создавала видимость добросовестной работы. Находясь в поездках по Армении и Турции, она продолжала присылать хозяйке отчеты о якобы выполненной уборке, получая за это регулярные выплаты. Доверчивая владелица квартиры переводила средства, не догадываясь о произошедшем преступлении.

Вердикт и апелляция

В ходе судебного разбирательства фигурантка отрицала вину, заявляя, что продавала часы по прямому поручению хозяйки, которой якобы требовались деньги. Суд счел эти показания неубедительными. Первоначально женщину осудили за кражу и мошенничество, назначив пять лет лишения свободы и штраф 100 тысяч рублей. Однако после рассмотрения апелляционной жалобы обвинения в мошенничестве были сняты, что привело к освобождению осужденной.