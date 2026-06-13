Полина Диброва после развода: участие в реалити «Мастер игры» в Марокко и борьба с тоской по Роману Товстику

Второй сезон проекта «Мастер игры» (16+) стартует в субботу, 13 июня, на телеканале ТНТ. Съемки, как сообщается, проходили в северо-западной Африке — в марокканском городе Маракеш. В шоу принимают участие 17 знаменитостей. Победителю, по условиям программы, достанется приз в размере 10 млн руб. В числе героинь оказалась и Полина Диброва, сообщил The Voice.

В интервью журналистке VOICE, которое модель дала прямо в Марокко, она призналась, что оказалась в этом городе впервые. Однако оценить местный колорит, по ее словам, не вышло: сразу по прилете участников поселили во дворце, где проходят съемки и живут звезды.

«Мы приехали из аэропорта на съемочную площадку. Это мое Марокко. Если Марокко такое, как наш дворец, то мне оно очень нравится. После испытаний судьбы, которые выпали на мой счет за последний год, я, мне кажется, уже не боюсь ничего. И может показаться, что то, что мы здесь делаем, — это развлечение. На самом деле мы проживаем просто миллион жизней, потому что каждый день мне кажется, что меня убьют или выгонят», — поделилась звезда.

Многодетная мать рассказала, что решение участвовать в реалити-проекте во многом было связано с пережитым разводом с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Самым сложным испытанием на шоу для нее, как выяснилось, стала вовсе не игра. Полина заверила, что долго и тщательно морально готовила своего возлюбленного — бизнесмена Романа Товстика — к ее длительному отъезду в Африку. Пара, по признанию Дибровой, крайне тяжело переносит разлуку, так как привыкла всегда быть вместе.

«Была морально-волевая подготовка семьи, потому что нужно было организовать всё перед тем, как я уехала от всех домочадцев. Я уделила Роману максимум своего времени, потому что мы очень сложно переживаем разлуку. Здесь телефон нам дают на 20 минут в день, но, так как у нас с Москвой два часа разницы, а наш съемочный день заканчивается в 3 часа ночи, в 5 утра каждую ночь Роману поступает звонок. Он просит будить меня и мы болтаем», — поделилась модель.

По информации издания, перед поездкой модель также активно занималась подготовкой образов со стилистами и старалась проводить с Товстиком каждую свободную минуту.

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