«Локомотив» разгромил ЦСКА, новые беды «Спартака», «Балтика» продолжает феерить: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 12-й тур. По его итогам вновь произошла смена лидера: на верхнюю строчку турнирной таблицы вернулся «Локомотив».

Сборники «Локомотива» уничтожили лидера

Центральный матч тура «Локомотив» — ЦСКА закончился неожиданно крупной победой железнодорожников — 3:0. Примечательно, что основной вклад в успех «Локо» внесли игроки сборной России, вернувшиеся из расположения национальной команды в прекрасном настроении.

На 17-й минуте Алексей Батраков отменным дальним ударом вколотил свой десятый гол в чемпионате и укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Перед самым перерывом свой седьмой мяч в РПЛ забил Дмитрий Воробьев. Гол получился уникальным. Нападающий догнал мяч у углового флажка и, по собственному признанию, выполнял навес, а получил удар в створ ворот — мимо вышедшего на перехват голкипера Владислава Торопа.

Фото: [ РПЛ ]

В конце матча вышедший на замену Николай Комличенко довел счет до крупного. Кроме Батракова и Воробьева, можно отметить еще одного сборника — Дмитрий Баринов записал на свой счет две результативные передачи.

Уверенные победы «Краснодара» и «Зенита»

«Краснодар» делит первое место с «Локомотивом» по набранным очкам после победы в гостях над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0. «Быки» забили по мячу в концовке каждого из таймов. Счет открыл избежавший серьезного наказания после расистского скандала Эдуард Сперцян, а Виктор Са удвоил разницу в счете.

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Зенит» вплотную приблизился к тройке лидеров, крупно обыграв «Сочи» на выезде — 3:0. В первом тайме у петербуржцев отличился центральный защитник Нуралы Алип. У «Зенита» пошла вторая волна атаки после стандарта, и задержавшийся в штрафной Алип добил мяча после удара Вендела. Вскоре бразилец отличился и сам, но гол отменили после просмотра ВАР, обнаружив у Вендела фол.

Во втором тайме «Зенит» дважды бил пенальти и довел счет до крупного. Отличились Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. У россиянина это четвертый гол в чемпионате.

Победам «Балтики» уже сложно удивляться

Главная сенсация первой трети чемпионата калининградская «Балтика» продолжает показывать уверенную игру и добиваться результата. В отчетном туре балтийцы вновь продемонстрировали надежную игру в обороне и эффективность в атаке.

Фото: [ ФК «Балтика» ]

В Казани «Балтика» дважды забила «Рубину» уже в первые 20 минут ­— отличились Брайан Хиль и Максим Петров. Хозяева могли обострить интригу на 52-й минуте, но Мирлинд Даку не смог переиграть голкипера Максима Бориско с 11-метровой отметки.

А на 80-й минуте первый гол в РПЛ забил левый защитник Мингиян Бевеев, в октябре дебютировавший за сборную России, — 3:0.

«Спартак» потерял двух защитников

У «Спартака» никак не может получиться идеальный матч ­— одна беда сменяет другую. В игре с «Ростовом» красно-белые потеряли двух основных центральных защитников уже по истечении полутайма.

Фото: [ РПЛ ]

В самом дебюте травму получил Срджан Бабич. Уже по тому, что серба увозили с поля на специальной машине, стало понятно, что травма серьезная. Оказалось, что защитник получил травму передней крестообразной связки. Бабичу предстоит операция, и в этом календарном году он точно не сыграет.

На 25-й минуте поле покинул Александер Джику — не справился с Егором Голенковым и получил прямую красную. В большинстве «Ростов» повел в счете после добивания Тимура Сулейманова.

На 85-й минуте красно-белые отыгрались ­— Эсекьель Барко поразил ворота шикарным обводящим ударом и был признан лучшим игроком матча. 1:1.

Другие результаты и турнирное положение

Фото: [ ФК «Динамо» ]

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью ­­— 2:2. В первом тайме команды обменялись голами Ивана Сергеева и Георгия Мелкадзе. Еще в первом тайме «Ахмат» мог выйти вперед, но Лечи Садулаев с 11-метровой отметки пробил выше ворот. Грозненцы были близки к победе после гола Эгаша Касинтуры на 88-й минуте, но на третьей добавленной бело-голубых спас от поражения Константин Тюкавин.

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), который проводил первый матч под руководством Ильдара Ахметзянова. Гости открыли счет на 40-й минуте — отличился защитник Данила Ведерников, «Крылья» ответили голом Владимира Игнатенко на 85-й минуте.

«Акрон» прервал безвыигрышную серию, длившуюся со второго тура. Единственный мяч в гостевом матче против «Пари НН» забил вышедший на замену Стефан Лончар.

«Локомотив» и «Краснодар» возглавляют турнирную таблицу с 26 очками, 24 балла у ЦСКА, по 23 — у «Зенита» и «Балтики». «Спартак» сохранил шестую строчку — 19 очков, далее следуют «Рубин» (18), «Динамо» и «Ахмат» (по 16), «Ростов» (14) и «Крылья Советов» (13). «Акрон» (11) покинул зону переходных матчей. В ней находятся махачкалинское «Динамо» (10) и «Оренбург» (8), а в зоне вылета — «Пари НН» (6) и «Сочи» (5).