«Локомотив» сохранил лидерство, «Зенит» отстает на четыре очка, «Спартак» — на пять: обзор РПЛ

Безупречный старт «Локомотива»

«Локомотив» играл в гостях против «Пари НН». Фактически матч проходил на нейтральном поле, на «Ахмат Арене» в Грозном. Домашний стадион нижегородцев все еще находится на ремонте.

На 29-й минуте счет открыл нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьев. Во втором тайме необычайно результативным выдался 12-минутный отрезок, когда команды забили по два мяча. За «Локо» забили Алексей Батраков (59-я минута) и Сергей Пиняев (62-я), за нижегородцев — Вячеслав Грулев (60-я) и Тиаго Весино (71-я). В итоге 3:2. У лучшего молодого игрока прошлого сезона Батракова уже третий гол в чемпионате.

«Локомотив» стартовал с трех побед подряд и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. В последний раз столь удачно железнодорожники стартовали в чемпионском сезоне 2017/2018.

«Краснодар» вновь обыграл «Динамо», ЦСКА и «Зенит» поделили очки

Фото: [ РПЛ ]

В третьем туре было сыграно два матча с приставкой «топ». «Краснодар» принимал «Динамо». В минувшем сезоне победа над бело-голубыми сделала «быков» чемпионами.

«Краснодар» вновь победил. Единственный гол в матче забил благодаря индивидуальным действиям форвард Джон Кордоба. «Краснодар» набрал шесть очков после трех туров, «Динамо» — четыре. Команда Валерия Карпина на старте не впечатляет: в матче с «Краснодаром» «Динамо» не создало серьезных голевых моментов.

Фото: [ РПЛ ]

«Зенит» дома встречался с ЦСКА и на протяжении всего матча владел преимуществом, но счет открыли армейцы. На 33-й минуте счет открыл Алеррандро. Бразилец забил свой первый гол в РПЛ, завершив красивую комбинацию с участием Матвея Кисляка. Во втором тайме счет сравнял Александр Соболев, реализовав 11-метровый.

«Зенит» и ЦСКА набрали по пять очков и отстают от лидирующего «Локо» уже на четыре балла.

Новые злоключения «Спартака»

После оглушительной оплеухи от «Балтики» (0:3) «Спартак» играл в Самаре с тольяттинским «Акроном».

Фото: [ РПЛ ]

Красно-белым вновь пришлось играть в меньшинстве — целый тайм. В концовке первого тайма защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил две желтые карточки в течение одной минуты.

В середине второго тайма «Акрон» получил право на пенальти, но Стефан Лончар пробил намного выше ворот. Игру «Спартака» оживили замены. В компенсированное время два джокера соорудили гол москвичей: Игорь Дмитриев навесил с левого фланга, а Пабло Солари пробил головой — мяч от штанги пересек линию ворот.

Однако «Спартак» упустил казавшуюся уже близкой победой. Через две минуты после своего гола гости вновь получили пенальти в свои ворота, и на этот раз Артем Дзюба не оставил шансов вратарю.

«Спартак» в трех турах набрал только четыре очка, а в следующем туре красно-белым предстоит матч с лидирующим «Локомотивом».

Раков — сенсационный лидер бомбардирской гонки

Фото: [ РПЛ ]

Неожиданным лидером бомбардирской гонки стал 20-летний вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков, арендованный у «Локомотива». В матче с «Ростовом» он отличился дважды, забив на 12-й и 75-й минутах. Теперь на его счету четыре гола в трех матчах РПЛ.

Кроме того, Раков стал автором голевой передачи на второй гол. После его навеса со стандарта отличился вернувшийся в «Крылья» защитник Сергей Божин.

У «Крыльев Советов» также отличился Максим Витюгов, а у «Ростова» гол престижа забил Егор Голенков.

Самарцы с семью очками делят второе место с «Рубином» и «Балтикой».

Фото: [ РПЛ ]

«Рубин» уверенно обыграл ФК «Сочи», который замыкает турнирную таблицу после трех поражений на старте. Победу казанцам принес Мирлинд Даку, в первом тайме забивший с пенальти, а после перерыва — после штрафного, поданного Дмитрием Кабутовым. В концовке южане сподобились на гол престижа, который случился благодаря автоголу Алексея Грицаенко.

Сенсация старта чемпионата: «Балтика» обыграла дома «Оренбург» — 3:2. В первом тайме калининградцы открыли счет после пенальти в исполнении Брайана Хиля. Это был повторный удар, до этого Илья Петров пробил в перекладину, но после вмешательства VAR судья попросил перебить из-за того, что игроки «Оренбурга» до удара вбежали в штрафную. Во втором тайме за балтийцев забили Максим Петров (48-я минута) и Чинонсо Оффор (65-я), «Оренбург» ответил голами Евгения Болотова (57-я) и Эмирджана Гюрлюка (69-я).

Северокавказское дерби «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат» завершилось минимальной победой хозяев. Единственный мяч спустя 33 секунды после начала матча забил Гамид Агаларов, ранее выступавший за «Ахмат».