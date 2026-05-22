«Локомотив» во второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина

В шестом матче финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в Казани обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 и во второй год подряд завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победа в золотом матче

В «золотом» казанском матче «Локомотив» не изменил себе. Ярославская команда с первых минут плотно играла по всей площадке, надежно действовала в обороне и наказывала соперника за ошибки.

Первый бросок в матче случился только спустя четыре минуты после начала игры. Форварда «Локомотива» Егора Сурина потеряли перед воротами, и он открыл счет. Еще в первом периоде ярославский нападающий оформил дубль, переправив шайбу в ворота с пятака.

Во втором периоде «Локомотив» продолжил играть с преимуществом. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов имел больше работы, чем его ярославский коллега Даниил Исаев.

На 52-й минуте Максим Шалунов реализовал выход к воротам — 3:0. «Ак Барс» сразу же снял вратаря, и, нужно отдать должное казанцам, сумел отыграть две шайбы — Нэйтан Тодд и Никита Лямкин. У Казани оставалось еще три минуты игрового времени на спасение, но «Локомотив» с финальным штурмом справился уверенно.

Строили, строили

Ярославль — образец правильного, взвешенного подхода к строительству команды: без нервов, баснословных трат и требований сиюминутного результата. Игорь Никитин последовательно провел команду от вылета во втором раунде до финала в сезоне 2023/24 и Кубка Гагарина в сезоне 2024/25.

В межсезонье Никитин ушел в ЦСКА. В Ярославле на него, конечно, обиделись, даже на чемпионский парад не пригласили. Но это небольшой эмоциональный эпизод, в целом же никакой паники не случилось. Команда не разбежалась. Только 20-летние Даниил Бут и Дмитрий Симашев отправились покорять НХЛ.

На замену Никитину экстренно нашли тренера максимально близкого по духу. Президент клуба Юрий Яковлев уговорил 65-летнего Боба Хартли возобновить карьеру. Тот уже наслаждался воспитанием внуков, но глава «Локо» был настойчив.

Мудрый канадец никитинскую конструкцию ломать, разумеется, не стал и лишь добавил в командную игру крупицы своего уникального опыта.

Плясать от печки

В десятке самых высокооплачиваемых, по данным «СЭ», игроков «Локомотива» — пять защитников и вратарь. Это прямое указание на приоритеты железнодорожников. Команда строилась «от печки», то есть от обороны.

Самым ценным игроков Кубка Гагарина признан голкипер Даниил Исаев. У него случались досадные промахи в серии с «Авангардом», но в целом вратарь подтвердил свой класс — пять шатаутов и завидные статистические показатели (1,7 пропущенных шайбы за игру, 93,2% отраженных бросков).

Лидер

Если бы приз самому ценному игроку не вручили Исаеву, его следовало бы отдать Александру Радулову. В 39 лет он стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф — 17 (6+11) очков и третьим бомбардиром во всей лиге.

Для «Локомотива» все могло закончиться в шестом матче полуфинала с «Авангардом». Но тогда неистовый Радулов организовал две шайбы на последней минуте — самый эпичный, самый «голливудский» момент всего Кубка Гагарина.

Но ценность Радулова не только в набранных очках и в умении взять на себя ответственность в критические моменты. На протяжении каждого матча форвард-ветеран неустанно работал на команду — ругался с судьями, кошмарил соперников у бортов и на пятаке, заводил партнеров, стал клеем, объединяющим все звенья «Локомотива».

У Радулова уже третий Кубок Гагарина. Это, не рекорд, больше у Даниса Зарипова (пять) и у защитника Алексея Береглазова (четыре, два последних с «Локомотивом»). Но Радулов, к счастью, завершать карьеру не собирается.

Еще один факт, характеризующий лидера «Локомотива».