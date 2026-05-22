«Ак Барс» снова второй: три ошибки, которые стоили Кубка

Шестой матч финальной серии остался за ярославским «Локомотивом» — 3:2. Железнодорожники вели со счетом 3:0, но казанцы в конце предприняли максимум усилий, чтобы спасти встречу и отыграли две шайбы, заменив голкипера полевым игроком.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поблагодарил болельщиков, коллег, хоккеистов и руководство за поддержку. Он признал: эмоции по итогам сезона получили не те, на которые рассчитывали. В клубе проведут разбор, чтобы выявить неудачные моменты.

По словам Гатиятулина, к ноябрю команда осознала свой потенциал и целенаправленно готовилась к плей-офф. В плей-офф казанцам противостояли сильные соперники — «Трактор», минское «Динамо» и «Металлург». Две последние команды забросили больше всех шайб в регулярном чемпионате.

«Также и готовились к серии с „Локомотивом“, понимали, в какой хоккей они играют. Как и говорили, здесь важно было, кто и как распорядится своими отрезками, кто сможет лучше проявить свои сильные стороны. Раз Кубок не у нас, значит, соперник в этих компонентах был лучше», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

На прямой вопрос о будущем в клубе специалист отвечать не стал. Он отметил, что по сравнению с предыдущим сезоном были сделаны «определенные выводы», работу выстраивали на основе прошлогоднего опыта.

«Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить», — заявил Гатиятулин.

Форвард Михаил Фисенко заявил, что команда была близка к победе в шестом матче. Хоккеисты сделали всё возможное, но пропустили «плохие голы», которые добавили сопернику эмоций.

«Все [мы] хотели кубок, мечтали об этом. Понимали, что были близки, но на данный момент настроение такое, что удовольствия нет», — сказал Фисенко, подтвердив завершение игровой карьеры.

Нападающий Кирилл Семенов коротко заметил: соперник оказался сильнее и заслужил победу. По его словам, радоваться нечему, так как команда не выполнила главную задачу.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Локомотива» назвал своего партнера Радулова «киборгом».