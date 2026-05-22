Тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры

Тренер Боб Хартли объявил о завершении карьеры: «Я теперь дедушка»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сразу после завоевания ярославским клубом Кубка Гагарина заявил, что окончательно завершает карьеру.
Хартли уже уходил «на пенсию», но президент «Локомотива» Юрий Яковлев уговорил его принять команду после того, как ее в межсезонье покинул Игорь Никитин.
«Не-не, ребята. Я все, завершаю карьеру. Я теперь дедушка», — последнее слово Хартли произнес по-русски.
Знаменитый тренер рассказал, что согласился возглавить «Локомотив» в память о своем друге Брэде Маккриммоне. Бывший ассистент Хартли в 2011 году был назначен главным тренером «Локомотива» и погиб с командой в авиакатастрофе.
Боб Хартли в 2001 году выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш». В России его успех с «Локомотивом» второй по счету, в 2021 году канадец привел к трофею «Авангард».
«Локомотив» завоевал второй подряд Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» в шести матчах.