Тренер «Локомотива» Боб Хартли объявил о завершении карьеры

Хартли уже уходил «на пенсию», но президент «Локомотива» Юрий Яковлев уговорил его принять команду после того, как ее в межсезонье покинул Игорь Никитин.

«Не-не, ребята. Я все, завершаю карьеру. Я теперь дедушка», — последнее слово Хартли произнес по-русски.

Знаменитый тренер рассказал, что согласился возглавить «Локомотив» в память о своем друге Брэде Маккриммоне. Бывший ассистент Хартли в 2011 году был назначен главным тренером «Локомотива» и погиб с командой в авиакатастрофе.

Боб Хартли в 2001 году выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш». В России его успех с «Локомотивом» второй по счету, в 2021 году канадец привел к трофею «Авангард».

«Локомотив» завоевал второй подряд Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» в шести матчах.