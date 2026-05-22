Эндокринолог Воронцова рассказала, как диабетикам пережить 30-градусную жару

Из-за экстремального тепла, установившегося в некоторых российских регионах, людям с сахарным диабетом грозит резкое ухудшение состояния. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Екатерина Воронцова.

В Москве и областях центральной части России на протяжении нескольких дней держится аномально жаркая погода. Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил агентству, что в столице оказался побит рекорд максимальной температуры, который продержался 129 лет. Воздух 20 мая прогрелся до плюс 30 градусов по Цельсию.

«Повышенная температура влияет и на здорового человека, а для пациента с нарушением углеводного обмена жара влияет на уровень сахара напрямую – растет сахар даже без движения, пациент с диабетом может не чувствовать резкие скачки сахара при повышении температуры, не чувствует гипогликемию, заканчивается это потерей сознания», — пояснила Воронцова.

По словам специалиста, единственный способ избежать критического состояния — постоянный контроль уровня глюкозы с применением систем непрерывного мониторинга или обычного глюкометра.

В жаркую погоду эндокринолог рекомендовала измерять сахар минимум 6-7 раз в сутки, а лучше даже чаще. Также врач подчеркнула необходимость корректировать дозы инсулина с учетом обстановки и помнить, что из-за жары его всасывание в кровь ускоряется.

«Высокая температура может также влиять на сам инсулин, следите за его хранением, берегите от солнечных лучей. Обязательно меняйте инфузионный набор раз в двое суток. Кроме того, особенно тщательно нужно соблюдать питьевой режим», — резюмировала Воронцова.

Ранее эндокринолог Павлова назвала главную ошибку в жару и дала советы.