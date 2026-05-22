«Кабина превратилась в груду металла». Трасса из России в Китай полностью перекрыта из-за ДТП с двумя фурами

В Приморском крае рядом с пунктом пропуска через границу произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Участниками аварии стали тягачи, следовавшие в направлении Суйфэньхэ. Это произошло недалеко от многостороннего автомобильного пункта пропуска «Пограничный».

Опубликованные кадры с места событий демонстрируют серьезные разрушения: кабина одного из большегрузов практически полностью смята, от нее осталась лишь деформированная металлическая конструкция.

По предварительным данным, тягач с регистрационными знаками иностранного государства предпринял маневр обгона и столкнулся с прицепом другого грузовика. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В районе ДТП наблюдается затруднение движения, образовалась пробка из ожидающих проезда машин.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Китай увеличат число авиарейсов до 250 в неделю.