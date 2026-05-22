«Рука превратилась в кровавое месиво». Серфер из ЮАР рассказал о нападении двух акул-людоедов

41-летний Шэннон Эйнсли поделился воспоминаниями о том, как в возрасте 15 лет подвергся атаке двух белых акул. Также он пожаловался на излишнее внимание к собственной персоне после инцидента. Об этом рассказывает зарубежное информационное агентство SWNS.

По словам серфера, в 2000 году он катался на волнах у рифа Нахун в ЮАР. Примерно через полчаса после начала занятия люди начали спешно покидать воду — кто-то заметил акул. Эйнсли не испугался и решил поймать еще пару волн. Именно в этот момент на него набросились две акулы.

Как вспоминает мужчина, одна из хищниц вцепилась зубами в его доску и прокусила ему руку.

«Рука превратилась в кровавое месиво. Безымянный палец висел, мизинец был сильно поврежден, а на кисти зияла огромная дыра — было видно кость запястья», — поделился он жуткими подробностями.

Акула потянула его вглубь, в то время как вторая плавала неподалеку. Эйнсли признался, что молил Иисуса о спасении. Внезапно хищница отпустила его.

«Я не понимал, что происходит, — все было будто во сне», — описал он произошедшее.

Придя в себя, серфер лег на доску и поплыл к берегу зигзагами. Таким образом он пытался запутать акул — и ему это удалось. На пляже ему оказали первую помощь, а в больнице наложили 30 швов. С того момента Эйнсли стал местной знаменитостью.

«Все начали относиться ко мне по-другому, и привыкать к этому было, пожалуй, сложнее, чем к самой акульей хватке», — заявил он.

Уже через шесть недель после случившегося Эйнсли вернулся в воду. В дальнейшем он стал тренером по серфингу. Мужчина уверен, что получил второй шанс. Он обрел веру в Бога и решил помогать другим людям радоваться жизни и океану.

