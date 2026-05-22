Названы привычки, убивающие аккумулятор смартфона

Некоторые повседневные привычки пользователей способны привести к преждевременному износу аккумулятора мобильного устройства и выходу из строя самого гаджета, сообщает издание BGR.

Авторы публикации перечислили типичные ошибки, которые, по словам специалистов, наносят реальный вред батареям телефонов. Отмечается, что владельцы смартфонов нередко пренебрегают режимами интеллектуальной зарядки: эти функции регулируют подачу тока, контролируют мощность и защищают аккумулятор от перегрева.

Еще одной распространенной вредной привычкой названо применение дешевых зарядных устройств от малоизвестных производителей.

«Используйте только хорошо зарекомендовавшие себя кабели и адаптеры с многочисленными положительными отзывами», — подчеркнули журналисты.

Кроме того, пользователей предостерегли от зарядки телефонов в условиях экстремально высокой или низкой температуры окружающего воздуха. В таких ситуациях аккумулятор начинает деградировать значительно быстрее. Сильная жара и мороз являются главными врагами батарей, и эта проблема касается не только смартфонов, но также электромобилей, ноутбуков и другой техники, работающей от автономного питания.

Специалисты дополнительно рекомендовали избегать падений устройств с высоты, чтобы не создавать риск возгорания или взрыва аккумулятора.

