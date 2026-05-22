«Красная дорожка-лабиринт». Новый премьер Венгрии растерялся на церемонии в Варшаве

Первый официальный визит нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Польшу запомнился неловкой ситуацией во время торжественного мероприятия.

Как сообщают СМИ, глава венгерского правительства столкнулся с трудностями на красной дорожке, что привело к паузе при следовании протокольным маршрутом.

Согласно данным источников, политик не сразу понял, где нужно остановиться и в какую сторону двигаться далее. Корректировка происходила в оперативном порядке: польский премьер Дональд Туск несколько раз подсказывал гостю верное направление.

Произошедшее попало в объективы камер и стремительно распространилось в интернете, породив оживленные дискуссии и множество комментариев. В сообщениях пользователей указывалось, что, несмотря на внешнюю растерянность, венгерский руководитель довольно скоро сориентировался в обстановке и продолжил участие в церемонии.

Комментаторы также проводили аналогии с другими известными публичными оговорками и оплошностями политиков. Сам эпизод стал темой для обсуждения в медиа и соцсетях. История с красной дорожкой пополнила коллекцию вирусных моментов с участием высокопоставленных лиц на международных мероприятиях: ролик активно распространялся по сети и анализировался в ракурсе протокольных ошибок и организационных недочетов на официальных церемониях.

