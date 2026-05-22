Радулов ответил на вопрос о праздновании чемпионства с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов ответил на вопрос журналистов, как команда будет отмечать завоевание Кубка Гагарина. Ярославский клуб второй год подряд забрал главный трофей в КХЛ, обыграв в шестом матче финальной серии «Ак Барс» (3:2).

«Вам лучше этого не знать», — смеясь, сказал Радулов.

Знаменитый форвард заявил, что посвящает эту победу игрокам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе в 2011 году. Он сказал, что хоккеисты той команды были с ними в каждом моменте и помогали в кризисных ситуациях.

39-летний Александр Радулов завоевал свой третий Кубок Гагарина в карьере. Дважды подряд он побеждал с «Локомотивом», а ранее брал трофей с «Салаватом Юлаевым». В нынешнем розыгрыше ветеран стал лучшим бомбардиром своей команды с 17 (6+11) очками.

Главный тренер «Локомотива» 65-летний Боб Хартли заявил, что окончательно завершает карьеру. Специалист не собирался возвращаться к тренерской деятельности, но в межсезонье его уговорил принять команду президент ярославского клуба Юрий Яковлев.