Москвич требует рубль за туалетную бумагу с изображением Ярослава Мудрого

Житель Москвы обратился в Пресненский районный суд с требованием взыскать один рубль в качестве компенсации морального вреда. Причиной стала туалетная бумага, которую продают на одной из интернет-площадок, с нанесенным на нее изображением тысячерублевой купюры. Об этом сообщает mk.ru.

На банкноте, чей дизайн воспроизведен на товаре, расположен памятник Ярославу Мудрому — святому, причисленному к лику святых. На оборотной стороне напечатано изображение храма Иоанна Предтечи. Заявитель убежден, что таким образом продавец предлагает покупателям «подтереться» святыней, что оскорбляет его религиозные чувства.

Мужчина пояснил, что его вера формирует систему нравственных ориентиров и повседневный уклад. Существование данного товара он расценивает как глумление над своими убеждениями, что причинило ему душевные страдания.

В иске он просит суд признать реализацию продукции незаконной и выплатить ему символическую компенсацию в размере одного рубля. Представитель маркетплейса не явился на первое заседание, состоявшееся 21 мая.

