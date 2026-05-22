Дачников предупредили о штрафах за продажу картофеля

Выращивание картофеля на земельном участке для собственных нужд не влечет за собой штрафных санкций. Однако при реализации урожая без соблюдения установленных норм огородник может столкнуться с административной ответственностью. Такое заявление в интервью агентству «Прайм» сделала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова .

Для законной торговли выращенной продукцией дачнику необходимо применять сертифицированные семена и официально оформить статус индивидуального предпринимателя. За несоблюдение правил оборота посевного материала предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Ведение коммерческой деятельности без государственной регистрации грозит взысканием от 500 до 2000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что в 2026 году общая посевная площадь в Подмосковье превысит 525 тыс. га.