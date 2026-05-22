Названы реальные сроки поиска работы в Москве

Жителям Москвы и Московской области в среднем необходимо около пяти месяцев для трудоустройства. Об этом со ссылкой на данные Мосстата сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Ведомство уточняет, что в прошлом году среднестатистический период поиска работы для безработных в столице и области составил 4,7 месяца. При этом наибольшая доля соискателей — 38,6% — находили вакансию в течение трех месяцев. Еще 17,2% граждан закрывали вопрос с занятостью менее чем за 30 дней. Для 15% опрошенных переход на новое место работы занял от трех до шести месяцев.

Дольше всего процесс поиска длился у следующих категорий: от шести до девяти месяцев — у 10,8%, от девяти месяцев до года — у 9,8%. Год и более на трудоустройство потребовалось 8,6% бывших безработных жителей столичного региона.

Ранее сообщалось о том, что спрос на знатоков нейросетей в Подмосковье вырос на 38%.