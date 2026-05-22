Таиланд и Бали массово депортируют россиян

Таиланд и индонезийский остров Бали значительно ужесточили требования к иностранным гражданам, включая россиян, длительное время находящимся в стране по туристическим визам.

На Бали полицейские подразделения проводят рейды в районах, неофициально именуемых «русскими и украинскими деревнями». Проверяются жилые комплексы на предмет незаконной трудовой деятельности: за удаленную работу без соответствующей визы грозит арест, выдворение за пределы страны и штраф до $31 тысячи. Помимо этого, власти активно пресекают теневой бизнес релокантов.

Местный гид Ньоман Арнава в интервью kp.ru пояснил, что ужесточение мер вызвано жалобами жителей на шумные вечеринки, передвижение на мотоциклах без шлемов и неуважительное поведение туристов в храмах.

«Для нас важна концепция "Три Хита Карана" — гармония между человеком, природой и духовным миром. И когда иностранцы ведут себя так, будто никаких правил для них не писаны, это воспринимается очень болезненно», — отметил собеседник издания.

Таиланд, в свою очередь, сократил безвизовый срок пребывания с 60 до 30 дней и ограничил практику выездов для обнуления миграционного учета. На границах иностранцев все чаще требуют предъявить наличные средства, обратный билет и медицинскую страховку. За прошлый год из Таиланда депортировали 120 россиян, а с начала 2026 года — еще около 20 человек. На Бали за первые месяцы текущего года выдворению подверглись более двух тысяч иностранцев.

