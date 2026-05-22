«Роковая поездка». На Сахалине 17-летний водитель без прав погубил друга и сам попал в больницу

В Тымовском районе Сахалинской области произошла авария с участием двух 17-летних подростков на мотоцикле. В результате один несовершеннолетний скончался, второй госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Об этом проинформировала пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в публикации в мессенджере «МАХ».

Инцидент случился 21 мая у дома на улице Центральной в селе Кировском.

«Подросток, не осознавая всей степени опасности, управляя мотоциклом, осуществлял передвижение по автодороге общего пользования совместно со своим 17-летним знакомым. В результате аварии… один несовершеннолетний погиб на месте, а второй получил травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что транспортное средство молодому человеку, находившемуся за рулем в момент ДТП и не имевшему водительского удостоверения, предоставило неустановленное лицо. По факту втягивания несовершеннолетнего в опасные действия возбуждено уголовное дело.

