Родителям 11-классников назвали среднюю стоимость выпускного

Выпускной вечер для учеников 11-х классов в этом году обойдется российским семьям в среднем в 44-46 тысяч рублей.

Указанная сумма включает как взносы на организацию торжества, так и траты на праздничный наряд для ребенка. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob сообщает РИА Новости.

Для родителей девятиклассников затраты будут ниже — примерно 32-33 тысячи рублей. Такие данные получены по итогам опроса трех тысяч человек, проведенного платформой. Как уточняется, средний сбор на выпускной в 9-х классах составил 15 тысяч рублей, а в 11-х — 22 тысячи.

Каждый восьмой родитель отметил, что их дети, оканчивающие 9-й класс, вообще не будут праздновать выпускной. Среди родителей 11-классников доля таких ответов меньше. В Москве средние суммы выше — около 17 и 25 тысяч рублей соответственно. В Санкт-Петербурге показатели близки к общероссийским.

