Агроном рассказала, как правильно прививать деревья весной

Весенняя прививка плодовых деревьев требует строгого соблюдения сроков и техники выполнения. Агроном и ландшафтный дизайнер, доцент кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института Надежда Московенко рассказала изданию, что для успешной прививки необходимо использовать либо заранее подготовленные осенью черенки, либо свежесрезанные побеги до начала пробуждения почек. Об этом пишет « Газета.Ru ».

По словам специалиста, правильно выполненная прививка позволяет обновить сад без дополнительных посадок, ускорить плодоношение и даже восстановить поврежденные деревья. При этом важнейшую роль играет хранение черенков зимой. Их необходимо держать при температуре от нуля до плюс трех градусов — в холодильнике, погребе или под снегом.

Московенко пояснила, что срастание происходит благодаря камбию — живому слою под корой. Поэтому при соединении подвоя и привоя важно максимально точно совместить ткани хотя бы с одной стороны.

Эксперт также подчеркнула, что для работы необходимо использовать очень острый нож, а срез выполнять одним движением без остановок. Даже кратковременный контакт среза с руками или длительное пребывание на воздухе могут снизить вероятность успешного приживления.

После прививки агроном советует сразу удалять молодую поросль ниже места соединения, чтобы дерево не перенаправляло питание на собственные побеги. Обвязку рекомендуется снимать примерно через полтора месяца, иначе материал может начать врастать в кору.

