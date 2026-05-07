«Спартак» победил ЦСКА в дерби и вышел в суперфинал Кубка России

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, обыграв в финале Пути регионов турнира ЦСКА со счетом 1:0.

Красно-белые открыли счет уже на 10-й минуте. Полузащитник Руслан Литвинов подключился по центру, получил передачу от Маркиньоса и мощно приложился.

Гол получился очень красивым: мяч закрутился влево от вратаря, чиркнул о перекладину и влетел в девятку. Похожим образом Литвинов забил в РПЛ «Оренбургу», в этом раз получилось еще эффектнее, а ценность гола была неизмеримо выше.

«Спартак» доминировал в первом тайме и мог забивать еще не один раз. После перерыва ЦСКА переломил ситуацию благодаря выходу на замену реактивного Кирилла Глебова. Но Александр Максименко выручил команду двойным сэйвом, а в паре случаев нерасторопно сыграли форварды армейцев. «Спартак» справился с активностью ЦСКА, а затем Хуан Карлос Карседо успокоил игру заменами, направленными на укрепление обороны.

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем противостояния «Краснодар» — «Динамо». Первый матч завершился нулевой ничьей, второй пройдет 7 мая в Краснодаре.