Грозы и град ожидаются в Московском регионе 7 мая

В Московском регионе в четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Местами синоптики прогнозируют грозы и град, следует из данных Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. В ночные часы температура по области понизится.

В столице днем термометры покажут +25…+27 градусов, ночью ожидается около +10.

Ветер будет дуть южного и западного направлений со скоростью 4–10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что в период непогоды стоит держаться подальше от деревьев. Ветер легко ломает ветки и валит стволы, которые могут убить. Также не стоит парковать автомобили вблизи зеленых насаждений. Лучше переждать непогоду в помещении.