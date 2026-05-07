Москвичам пообещали до +17 и небольшие осадки на майские праздники

во время вторых майских праздников в Московском регионе ожидается умеренно теплая и преимущественно облачная погода с периодическими осадками. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, температура воздуха в отдельные дни будет подниматься до +17 градусов, однако устойчивого потепления не прогнозируется.

На 9 мая синоптики ожидают облачную погоду с дождями различной интенсивности. Ночью в Москве температура составит 6–8 градусов, в области — 5–10. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов в столице и до 11–16 в регионе.

10 мая погодные условия существенно не изменятся: возможны кратковременные дожди, ночью температура опустится до 4–9 градусов, днем составит 10–15.

11 мая прогнозируется облачность с прояснениями и локальные кратковременные осадки. Ночные температуры будут в пределах 5–10 градусов, дневные — 12–17.

Макарова уточнила, что суммарное количество осадков за три дня будет небольшим. Основная часть дождей ожидается 9 мая, однако они будут носить прерывистый характер и умеренную интенсивность, а 10–11 мая пройдут лишь местами.

