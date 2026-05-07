Система ПВО сбила пять беспилотников на подлете к Москве

Над Московским регионом была пресечена попытка атаки беспилотников. По данным Сергея Собянина, системы противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.

Мэр уточнил, что воздушные цели были ликвидированы на подлете к Москве. После этого специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков для обследования территории и обеспечения безопасности.

Дополнительная информация о возможных последствиях инцидента не приводится. Обстановка в регионе находится под контролем профильных служб.

Таким образом, всего за ночь 7 мая силы ПВО уничтожили восемь БПЛА на территории Московского региона.

Ранее сообщалось, что МЧС Челябинской области опубликовало памятку по правилам действий при ЧС. В ней подробно расписаны правильные действия граждан в случае получения сигнала об экстренной эвакуации или о возникновении чрезвычайной ситуации.