На шахте «Алардинская» в Кузбассе началась эвакуация горняков
Более 130 человек выводят из шахты «Алардинская» из-за скопления угарного газа
На шахте «Алардинская» в Кузбассе зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. Как выяснили РИА Новости, в связи с этим на предприятии организовали вывод работников на поверхность по запасным выходам. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности Кемеровской области, уточнив, что ситуация находится под контролем, а эвакуация проходит в штатном режиме.
По данным ведомства, сигнал о превышении концентрации угарного газа поступил на шахте, расположенной в Калтанском городском округе. После срабатывания датчиков было принято решение вывести на поверхность всех находившихся под землей работников.
Всего эвакуации подлежат 132 человека. К настоящему моменту, как уточнили в министерстве, 60 горняков уже поднялись на поверхность.
На месте происшествия работают подразделения военизированного горноспасательного отряда, а также специализированные оперативные службы.
По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты продолжают контролировать обстановку на объекте и проводить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работников.
