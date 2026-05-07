На «Алардинской» назвали причину эвакуации работников

На шахте «Алардинская» в Кузбассе произошла эвакуация работников после возгорания кабельной продукции. Инцидент стал причиной вывода персонала на поверхность, сообщили РЕН ТВ в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в настоящее время организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере промышленной безопасности.

Министерство угольной промышленности Кемеровской области уточнило, что с шахты были выведены 106 работников. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что всего эвакуации подлежат 132 человека. На месте происшествия работают подразделения военизированного горноспасательного отряда, а также специализированные оперативные службы.