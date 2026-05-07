Диетолог объяснила разницу между безопасной и допустимой дозой алкоголя

Безопасных доз алкоголя для организма человека не существует, несмотря на наличие условных рекомендаций по его употреблению. Об этом ТАСС заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения описывает лишь ориентировочные уровни потребления, которые не стоит воспринимать как полностью безвредные. Для женщин они составляют примерно 20–30 граммов чистого спирта в сутки, для мужчин — 30–40 граммов.

Солнцева уточнила, что эквивалентом 10 граммов спирта является около 150 мл сухого вина или примерно 250 мл пива.

Врач подчеркнула, что даже умеренное употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на организм, влияет на работу органов и систем, а также может способствовать обострению хронических заболеваний и развитию новых патологий.

Отдельно отмечается, что медицинское сообщество рассматривает алкоголь как фактор риска для здоровья вне зависимости от дозировки.

