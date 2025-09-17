Лучший игрок «Спартака» отстранен из-за допинга: что натворил Иван Морозов

Один из лидеров московского «Спартака», центрфорвард первого звена Иван Морозов отстранен от участия в тренировочном процессе и матчах команды после того, как в его допинг-пробе было выявлено запрещенное вещество.

«Спартак» жестко отреагировал на новость из РУСАДА. Морозов оперативно исключен из состава команды на сайте красно-белых.

«Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК «Спартак» и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб «Спартак» последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства», — говорится в официальном заявлении.

Что за допинг обнаружили у Морозова

Фото: [ ХК «Спартак» ]

Источник РИА Новости сообщил, что в допинг-пробе хоккеиста были обнаружены следы кокаина.

Это тот случай, когда попадание запрещенного вещества можно попытаться объяснить случайностью вроде остатков от таблеток дедушки.

«Могу только сказать, что тем самым Морозов выстрелил себе в ногу», — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Потеря для «Спартака»

«Спартак» и без того неудачно начал сезон — три поражения в четырех матчах, явно разбалансированная игра. Потеря ключевого игрока — мощный удар по команде. Правда, уже на фоне скандала с Морозовым красно-белые сумели собраться и в серии буллитов вырвали победу у ЦСКА (6:5).

Но это отдельный всплеск. «Спартаку» придется перестраивать все сочетания. Морозов был еще и важнейшей частью большинства команды. До своего отстранения нападающий лидировал в команде по набранным очкам — 5 (1+4) в четырех матчах.

Фото: [ ХК «Спартак» ]

В минувшем сезоне у Морозова было 50 (19+31) очков в матчах регулярки и 12 (5+7) баллов в играх плей-офф. Первое звено, где с Морозовым играли Павел Порядин и Николай Голдобин, было одним из лучших в КХЛ. В межсезонье Голдобин перешел в СКА, теперь «Спартак» лишился и Морозова.

В «Спартаке» взбешены проступком нападающего, и, по данным «Матч ТВ», клуб намерен расторгнуть с ним контракт.

За океан ему дорога

Пока неизвестно, какую дисквалификацию может получить Морозов. Самый известный кокаиновый случай в российском хоккее — с Евгением Кузнецовым. ИИХФ выписала ему четырехлетнюю дисквалификацию, но в «Вашингтон Кэпиталз» форварда отстранили лишь на три матча — за океаном игнорируют международные антидопинговые правила.

Фото: [ ХК «Спартак» ]

Источник «Матч ТВ» заявил, что карьера 25-летнего хоккеиста в России закончена. У Морозова есть небольшой опыт игры в Северной Америке. Нападающий был выбран на драфте-2018 клубом «Вегас Голден Найтс» во втором раунде под общим 61-м номером. Морозов провел два сезона за фарм-клуб «Рыцарей» в АХЛ, но в основную команду не пробился.

За два предыдущих сезона в «Спартаке» Морозов заматерел, и, кажется, сейчас хоккеист соответствует уровню НХЛ. Но найти команду в сильнейшей заокеанской лиге будет непросто — менее чем за месяц до старта регулярного чемпионата составы в основном укомплектованы, поэтому начинать придется с низов — с АХЛ или, например, Лиги Восточного побережья (ECHL).