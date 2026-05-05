МРОТ для роботов: почему компании хотят ввести плату за использование ИИ

Компании, активно заменяющие людей искусственным интеллектом, могут столкнуться с особым налогом — своего рода минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для роботов, сообщает BBC News. Такую меру предложил бизнесмен в сфере техники Чарльз Рэдклифф, предупредивший, что политики не готовы к скорости, с которой ИИ меняет рынок труда.

Компания Рэдклиффа разработала программу, выполняющую офисные задачи за секунды. По его словам, то, что у человека заняло бы две недели, ИИ может сделать примерно за 20 секунд.

«Каждый раз, когда мы выставляем счет за месяц работы ИИ, рабочее место исчезает из экономики и переезжает в дата-центр», — заявил Рэдклифф.

Он считает, что налог на использование ИИ помог бы замедлить внедрение автоматизации и дал бы властям инструмент для защиты людей, если сокращения станут массовыми. Особенно уязвимыми он назвал офисных сотрудников, чья работа связана с таблицами, формами и административными задачами.

Опасность в том, что компании могут не увольнять людей сразу, а просто перестать нанимать новых. Так рынок труда будет сжиматься тихо, но болезненно.

В правительстве Великобритании заявили, что будут следить за влиянием ИИ на экономику, однако пока технологическая гонка явно движется быстрее политических решений.