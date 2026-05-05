В Щелково прокуратура провела проверку по факту обращения матери участника СВО

Щелковская городская прокуратура провела проверку по факту обращения матери участника специальной военной операции, который до убытия в зону проведения СВО постоянно проживал на территории области, однако не был зарегистрирован там. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина погиб при выполнении боевых действий, после чего его родственники обратились за получением мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 3 млн рублей. Однако им отказали в связи с отсутствием у погибшего регистрации на территории региона.

Прокуратура через суд добилась признания юридического факта постоянного проживания участника СВО в Подмосковье, за матерью военнослужащего и его двумя малолетними детьми признано право на получение единовременной выплаты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.