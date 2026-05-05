Давит, колет, жжет: три неочевидные причины боли в груди, которые не связаны с сердцем

Тихий вечер у телевизора, привычная готовка у плиты — и вдруг в центре грудной клетки рождается тревожный сигнал. Мозг мгновенно рисует инфаркт, но врачи утверждают: дискомфорт за грудиной лишь в меньшинстве случаев связан с сердечной мышцей. Как отличить опасное от пустякового и когда действительно пора звонить в скорую, REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Сердце: три сценария, когда счет идет на минуты

Самый грозный вариант — сосудистая катастрофа. Ее выдает разлитое давление, будто на грудь положили бетонную плиту. Боль не точечная, захватывает всю середину, часто иррадиирует в левую руку, плечо, лопатку или нижнюю челюсть. Спутники — нехватка воздуха, холодный пот, головокружение и тошнота.

Куденко перечислила три ситуации, при которых раздумывать нельзя. Первая: боль приходит при ходьбе или волнении и отпускает в покое — это стенокардия, крик организма о нехватке кислорода в сосудах. Вторая: неприятные ощущения длятся дольше 15 минут, даже если лежишь неподвижно. Третья: к боли добавились запредельная усталость, липкий пот или рвота. Любое совпадение — повод немедленно набирать 112.

Невралгия: когда страшно чихнуть

Вторая по частоте причина — межреберная невралгия, то есть защемление нервных корешков. Ощущения яркие и пугающие: резкий прострел, похожий на удар током. Глубокий вдох, кашель, смех, чихание становятся пыткой, а поворот на другой бок в постели превращается в проблему. Виновниками обычно выступают сквозняк, неудобная поза во сне или неловко поднятая тяжесть.

Терапевт вспомнила показательный случай из практики. На прием явился перепуганный мужчина, уверенный, что у него инфаркт. Врач попросила его глубоко вдохнуть — пациент вскрикнул от боли. При наклоне вправо боль усилилась, влево — почти ушла. Классическая картина невралгии, а не сердца. Хватило нескольких дней противовоспалительной мази и контроля осанки, чтобы мужчина пришел благодарить через неделю.

Желудок: когда еда обжигает изнутри

Третий частый виновник — пищевод. При гастроэзофагеальном рефлюксе содержимое желудка забрасывается вверх, устраивая химический ожог стенкам. Ощущение — жжение за грудиной, очень похожее на сердечное. Однако есть два верных отличия: проблема возникает после еды, особенно острой, жирной или после кофе, а в положении лежа усиливается, в то время как сидя или стоя затихает. Помогает также стакан воды или таблетка от изжоги.

Неочевидные виновники

Иногда боль в грудине появляется по совершенно неожиданным поводам. Грудной отдел позвоночника с возрастом изнашивается, позвонки смещаются, нервы защемляются — а болит при этом в груди. При сильном стрессе организм выбрасывает адреналин, сердце колотится, грудную клетку сдавливает, но это паническая атака, а не инфаркт. Существует и редкое воспаление реберных хрящей — синдром Титце, — при котором боль очень сильная, но проходит сама за несколько недель. Наконец, неделя надсадного кашля при бронхите способна довести мышцы груди до болезненного перенапряжения, словно после изнурительной тренировки.

Куденко подчеркнула, что главное — не гадать самостоятельно. Если боль случилась впервые и испугала, нужно идти к терапевту. Врач послушает, измерит давление, за пять минут снимет кардиограмму и скажет, куда двигаться дальше.

Пошаговая инструкция при боли в груди

Если боль застала дома или на работе, терапевт советует действовать спокойно и по порядку. Сначала принять удобное положение — сесть прямо или лечь с высокой подушкой, расстегнуть воротник, ослабить ремень и открыть форточку. Затем провести маленький самотест: при глубоком вдохе и резком усилении боли подозревать мышцы или нервы, при надавливании пальцем на больное место — тоже не сердце, потому что сердечная боль находится глубоко и не прощупывается. После этого вспомнить, что происходило за час до приступа — плотная еда, ссора, подъем тяжестей или долгая сгорбленная поза за ноутбуком станут ценными подсказками для диагноста. И наконец, оценить тревожность: если боль накатила волной, давит и не отпускает, если человек мокрый от пота и еле стоит на ногах — никаких самотестов, сразу звонок по номеру 112 с четким сообщением о давящей боли за грудиной, отдающей в левую руку, и холодном поте

Шпаргалка: когда звонить в скорую, а когда — в поликлинику

Немедленно набирать 112 нужно, если в груди давит или сжимает как тисками, боль перекидывается на левую руку, лопатку или челюсть, прошло 5 минут, а легче не становится, выступил обильный пот, не хватает воздуха, кружится голова или тошнит.

Идти к терапевту в ближайшие дни стоит, если боль острая, колющая, усиливается при вдохе, чихании или повороте корпуса, жжет за грудиной после еды, больное место отзывается на нажатие пальцем или приступ пришел сразу после стресса при нормальном пульсе.

Просто понаблюдать можно, если неприятные ощущения прошли за пару минут, а у пациента имеется старый диагноз вроде остеохондроза, и нынешний эпизод ничем не отличается от привычного.

Однако Куденко призвала запомнить незыблемое правило: если что-то идет не так, как раньше, — боль пришла впервые, стала сильнее или просто пугает — в любом случае лучше показаться врачу и убедиться, что все в порядке, чем пропустить серьезную проблему.